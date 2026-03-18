Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası’nda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia’yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Dünya sıralamasında 83. basamakta yer alan Zeynep, ABD’nin Miami kentinde düzenlenen turnuvanın ana tablo tek kadınlar ilk turunda, 69. sıradaki Haddad Maia ile mücadele etti.
Zeynep, rakibini 6-3 ve 6-2’lik setlerle mağlup ederek WTA 1000 seviyesindeki organizasyonda tur atlamayı başardı.
23 yaşındaki milli tenisçi ikinci turda, 12 numaralı seribaşı İsviçreli raket Belinda Bencic ile karşılaşacak.