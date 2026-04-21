Türk tenisinin genç ismi Zeynep Sönmez, WTA dünya sıralamasında kariyerinin en yüksek basamağına ulaştı.

Haftalık olarak güncellenen listede 12 sıra birden yükselen milli sporcu, 67. sıraya yerleşti.

23 yaşındaki raket, bu çıkışı geçtiğimiz hafta katıldığı turnuvadaki performansına borçlu. WTA 500 kategorisindeki Stuttgart Açık’ta elemelerden ana tabloya kalan Sönmez, son 16 turuna kadar yükselmeyi başardı.

Elde ettiği galibiyetler, genç tenisçiyi dünya sıralamasında da yukarı taşıdı.

Daha önceki en iyi derecesini geride bırakan Zeynep Sönmez, böylece kariyerinin yeni rekorunu da kırmış oldu.