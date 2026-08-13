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Kaynak: Haber Merkezi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'nin Ohio eyaletindeki Mason kentinde düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Açık'ta önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk setini 6-2 kaybeden Sönmez, mücadeleyi bırakmayarak ikinci sette tie-break sonunda 7-6 üstünlük sağladı. Karar setinde de rakibine 6-3 üstünlük kuran milli tenisçi, maçı 2-6, 7-6, 6-3'lük skorla kazanarak ikinci tura yükseldi.

Bu sonuçla kariyerindeki önemli WTA 1000 başarılarından birine daha ulaşan Zeynep Sönmez, turnuvada yoluna devam etme hakkı kazandı.

RAKİBİ DÜNYA 10 NUMARASI

Milli tenisçi, ikinci turda dünya sıralamasının üst basamaklarında yer alan ABD'li Amanda Anisimova ile karşılaşacak.

Dünya 10 numarası olan Anisimova, geçen sezon Wimbledon ve Amerika Açık'ta finale kadar yükselerek dikkat çeken performanslara imza atmıştı. Zeynep Sönmez, güçlü rakibi karşısında üçüncü tura yükselmek için mücadele edecek.