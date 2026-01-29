Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarından özel davet aldı.

2025 Wimbledon’dan sonra 2026 Avustralya Açık’ta da teklerde 3. tura çıkarak adından söz ettiren Zeynep, şubat ayında WTA takvimindeki iki turnuvada korta çıkacak.

Turnuvaların resmi internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre, dünya 112 numarası Zeynep Sönmez, bu organizasyonlara özel davetle katılacak. Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Merida Açık ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024’te WTA 250 seviyesindeki Merida Açık’ta kazanmıştı.