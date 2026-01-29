Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Abu Dabi Açık ve Merida Açık turnuvalarından özel davet aldı.

Zeynep Sönmez, Abu Dabi Açık ve Merida Açık’a özel davet aldı - Resim : 1

2025 Wimbledon’dan sonra 2026 Avustralya Açık’ta da teklerde 3. tura çıkarak adından söz ettiren Zeynep, şubat ayında WTA takvimindeki iki turnuvada korta çıkacak.

Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki rakibi: Yulia PutintsevaZeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki rakibi: Yulia PutintsevaSpor

Turnuvaların resmi internet sitelerinde yer alan açıklamaya göre, dünya 112 numarası Zeynep Sönmez, bu organizasyonlara özel davetle katılacak. Abu Dabi Açık 1-7 Şubat, Merida Açık ise 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

23 yaşındaki milli tenisçi, WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2024’te WTA 250 seviyesindeki Merida Açık’ta kazanmıştı.