ABD'nin New York kentinde düzenlenen ABD Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez'in çiftlerdeki yolculuğu devam ediyor.
Tek kadınlarda turnuvaya ilk turda veda eden Zeynep Sönmez, çift kadınlarda Alman tenisçi Tatjana Maria ile korta çıktı.
3 NUMARALI SERİBAŞLARINA KARŞI MÜCADELE ETTİLER
İkinci turda Zeynep Sönmez-Tatjana Maria ikilisi, turnuvanın 3 numaralı seribaşları Kazak Anna Danilina ile Sırp Aleksandra Krunic'in karşısına çıktı.
İlk seti 6-1 kaybeden Sönmez-Maria ikilisi, ikinci sette mücadeleye ortak oldu.
Zeynep Sönmez ile Tatjana Maria'nın ikinci sette 6-5 önde olduğu sırada Aleksandra Krunic sakatlık yaşadı. Krunic'in karşılaşmaya devam edememesi üzerine Sönmez-Maria çifti mücadeleyi kazanarak adını 3. tura yazdırdı.
RAKİPLERİ ABD'Lİ İKİLİ
Zeynep Sönmez ile Tatjana Maria, ABD Açık çift kadınlar 3. turunda ev sahibi ülkeden Robin Montgomery-Ashlyn Krueger ikilisiyle karşı karşıya gelecek.