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Kaynak: AA

New York'ta düzenlenen ABD Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Zeynep Sönmez'in çift kadınlardaki mücadelesi sona erdi.

Tek kadınlarda turnuvaya ilk turda veda eden Zeynep, çiftlerde Alman tenisçi Tatjana Maria ile birlikte 3. tura kadar yükseldi.

ABD'Lİ İKİLİYE MAĞLUP OLDULAR

Zeynep Sönmez-Tatjana Maria ikilisi, 3. turda ABD'li Robin Montgomery-Ashlyn Krueger çiftiyle karşı karşıya geldi.

Rakiplerine ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-2 kaybeden Zeynep Sönmez-Tatjana Maria çifti, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak ABD Açık'a veda etti.

Zeynep Sönmez böylece sezonun son grand slam turnuvasındaki macerasını çift kadınlarda 3. turda tamamladı.