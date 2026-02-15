Yazar Zeynep İpek İleriak, bir süre birlikte olduğu Kenan O.’nun güzellik merkezi kurma vaadiyle kendisinden 100 bin TL aldığını, ortaklık sözünü yerine getirmediğini belirterek dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı. Sanık Kenan O. ise paranın borç niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

Zeynep İpek İleriak, 2021’de ilişki yaşadığı Kenan O.’nun güzellik merkezi açmak üzere maddi yardım talep ettiğini, bu kapsamda 2020 model aracını satıp elde ettiği paradan 100 bin TL’yi ortaklık payı olarak verdiğini iddia etti.

Elips Haber’in haberine göre, söz konusu iş yeri açılmasına rağmen vaat edilen ortaklık kurulmadı. Parasını geri alamayan İleriak, savcılığa şikayette bulundu.

ORTAKLIK VAADİ MAHKEMEDE

İleriak, iş yerinin çalışmaya başlamasının ardından resmi ortaklık işlemlerinin yapılmadığını ve kendisinin süreçten tamamen çıkarıldığını savundu. Dilekçesinde maddi kayıpla birlikte manevi zarara da uğradığını ifade eden yazar, bu nedenle hukuki haklarını aramaya karar verdi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede sanık Kenan O. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.Elips Haber’in aktardığına göre Kenan O. iddiaları kabul etmedi.

Mahkemedeki savunmasında 100 bin TL’nin borç olarak verildiğini belirten sanık şu ifadeleri kullandı:

“Resmi ortaklığı kendisi istemedi. Babasından kalan maaşın kesilmemesi için ortak görünmek istemedi” diyerek beraatını istedi.Davanın önemli tanıklarından biri 2024’te tutuklanan Neslim Güngen oldu. Güngen mahkemede şu beyanda bulundu: “İpek Hanım’ın bu iş için arabasını sattığını ve peşinatın bu şekilde ödendiğini biliyorum. Ayrıldıktan sonra İpek, Kenan’ın iş yerini kardeşinin üzerine yaptığını ve kendisini dışladığını anlattı.”

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.