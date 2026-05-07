Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Mevlid-i Nebi etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.S.) ve Çevre” temalı deneme yarışmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye genelinden öğrencilerin katıldığı yarışmada, Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi öğrencisi Zeynep Halmatov Türkiye birincisi oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencinin başarısı ile ilgili yapılan açıklamada, “Emeği geçen öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.