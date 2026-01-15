Hem aşk hayatı hem de kariyerindeki başarılarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl “En Seksi Türk Kadını” unvanına layık görülmüştü. Ünlü şarkıcı bu kez ELLE Style Awards gecesinde görüldü.

Bastık bu kez de aldığı “Yılın Stil Sahibi Müzisyeni” ödülüyle adından söz ettirdi. Bastık’ın iddialı tarzı, törenin ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla da dikkat çeken başarılı sanatçı, hem özel yaşamı hem de sahnedeki enerjisiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konser maratonunu aralıksız sürdüren pop müziğin sevilen ismi, bu kez kazandığı prestijli ödülle hayranlarının karşısına çıktı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Gecede siyah, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle boy gösteren Zeynep Bastık, şıklığıyla davetlilerden ve takipçilerinden tam not aldı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cesur kıyafet tercihi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ünlü isme “muhteşem”, “çok güzel”, “fazlasıyla çekici” gibi pek çok övgü dolu yorum yapıldı.