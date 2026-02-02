Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

İşitme Engelliler Şampiyonasında iki ayrı kategoride de madalya kazanarak dereceye giren Zeynep Ada Meşe büyük bir başarıya imza attı.

İşitme Engelliler Şampiyonası 26-28 Ocak tarihlerinde Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlendi.

Şampiyonada Badminton Karışık Çiftler Kategorisinde Zeynep Ada Meşe partneri Aras Çetindaş ile beraber 1., Tek Kızlar Kategorisinde 3. olarak büyük bir başarı elde etti.

Sporcunun yakaladığı başarı sonrası Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörümüz Şermin Arslan Öztürk’ü tebrik ederiz." denildi.