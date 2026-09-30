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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bulgaristan’ın Dupnitsa kentinde düzenlenen Dupnitsa Open International Taekwondo Championship turnuvasında mücadele eden Zeynep Acar, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından gerçekleştirilen uluslararası organizasyona 22 ülkeden 495 sporcu katıldı.

Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyan Zeynep Acar, karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek kürsünün en üst basamağına çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen şampiyonluğun ardından Zeynep Acar ile antrenörü Mesur Düş’ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.