YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturması kapsamında bakan, bakan yardımcısı ve milletvekilliği yapmış bazı kişilerin isimlerinin dosyalarda yer aldığını öne sürdü. Emre, iktidarın isimleri kendisinin açıklaması gerektiğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Soruşturma dosyalarında önemli kamu görevlerinde bulunmuş kişilerin isimlerinin yer aldığını öne süren Emre, partisinin de konuyla ilgili inceleme yaptığını belirtti.
Emre, ellerindeki bilgileri farklı kaynaklardan doğrulamadan kamuoyuna açıklamayacaklarını ifade etti.
Ancak iktidarın soruşturmanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını istemesi halinde, kendi tespitlerini beklemeden dosyalarda adı geçen kişileri açıklaması gerektiğini savundu.
"Bizim söylememizi beklemeyin" diyen Emre, önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalarda yeterli delile ulaşmaları halinde yeni isimleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.
Emre, “Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın" ifadelerini kullandı.
Emre'nin gündeme getirdiği isimlerden biri Hayrettin Koç oldu. Emre,Koç'un adına yüksek miktarlarda işlemler gerçekleştirildiği yönünde iddialar bulunduğunu söyledi.
Emre, bu kişinin başkaları adına işlem yapan bir aracı olup olmadığının araştırılabileceğini dile getirdi.
Söz konusu iddianın doğruluğunun tespit edilmesinin zor olmadığını savunan Emre, yapılacak incelemeyle Koç'un "çantacı" olarak kullanılıp kullanılmadığının ortaya konulabileceğini söyledi.
Emre, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen 2,2 milyar liralık fon vurgunu iddiasına da değindi.
Kaya'nın görevinden istifa etmesi ve paranın iade edilmesine ilişkin süreci değerlendiren Emre, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümlerine işaret etti.
Emre, kanunda etkin pişmanlıktan yararlanılması için elde edilen veya neden olunan menfaatin iki katının Hazine'ye yatırılmasının öngörüldüğünü belirtti.
Ortaya koydukları iddiaların doğru kabul edilmesi durumunda Fatma Betül Sayan Kaya bakımından da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini savundu.
Yolsuzluk iddialarının siyasi ayrım yapılmadan soruşturulması gerektiğini ifade etti.
Emre, demokratik hukuk devletlerinde bu tür süreçlerin siyasi partilerin değil, hukuk kurumlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Partisine konuyla ilgili çok sayıda kişinin ulaştığını belirten Emre, soruşturmayla bağlantılı kişiler arasında karşılıklı ihbarların yapıldığını ileri sürdü. Emre, şu ifadeleri kullandı:
"Birbirlerini yiyorlar, birbirlerini ihbar ediyorlar. Bizim tarafımızdan bir isim dile getirildiğinde o birçok açıdan kontrol edilmiş ve işlem yapılmadığı için açıklanmak durumunda kalınmıştır.”
“Burada yapılması gereken ayrım yapılmadan, şeffafça isimlerin açıklanması... Bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler var.”
“Bunları siz açıklayın, bize bırakmayın. 'Açıklayamıyoruz' diyorsanız, fon dolandırıcılığı karşısında biz kendi tespitlerimizi yapıp paylaşacağız."
Soruşturmayla ilgili bazı kişilerin kamuoyundan gizlendiğini ve haklarında gerekli işlemlerin yapılmadığını öne süren Emre, iktidarın bu isimleri kendisinin ortaya koyması gerektiğini savundu.
Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki açıklamalarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Emre, kendileri konuyu gündeme getirmeseydi yetkililerin bundan haberdar olup olmayacağının sorgulanması gerektiğini söyledi.
Emre, elde ettikleri bulguların kendilerine göre örgütlü suç iddiasına işaret ettiğini belirterek, kamu yetkisine sahip kişilerin vatandaşların dolandırılmasıyla ilişkilendirildiği bir tablo bulunduğunu öne sürdü.