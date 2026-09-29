Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın

Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, fon soruşturması kapsamında bakan, bakan yardımcısı ve milletvekilliği yapmış bazı kişilerin isimlerinin dosyalarda yer aldığını öne sürdü. Emre, iktidarın isimleri kendisinin açıklaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 1

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 2

Soruşturma dosyalarında önemli kamu görevlerinde bulunmuş kişilerin isimlerinin yer aldığını öne süren Emre, partisinin de konuyla ilgili inceleme yaptığını belirtti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 3

Emre, ellerindeki bilgileri farklı kaynaklardan doğrulamadan kamuoyuna açıklamayacaklarını ifade etti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 4

Ancak iktidarın soruşturmanın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını istemesi halinde, kendi tespitlerini beklemeden dosyalarda adı geçen kişileri açıklaması gerektiğini savundu.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 5

"Bizim söylememizi beklemeyin" diyen Emre, önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalarda yeterli delile ulaşmaları halinde yeni isimleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 6

Emre, “Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın" ifadelerini kullandı.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 7

Emre'nin gündeme getirdiği isimlerden biri Hayrettin Koç oldu. Emre,Koç'un adına yüksek miktarlarda işlemler gerçekleştirildiği yönünde iddialar bulunduğunu söyledi.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 8

Emre, bu kişinin başkaları adına işlem yapan bir aracı olup olmadığının araştırılabileceğini dile getirdi.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 9

Söz konusu iddianın doğruluğunun tespit edilmesinin zor olmadığını savunan Emre, yapılacak incelemeyle Koç'un "çantacı" olarak kullanılıp kullanılmadığının ortaya konulabileceğini söyledi.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 10

Emre, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen 2,2 milyar liralık fon vurgunu iddiasına da değindi.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 11

Kaya'nın görevinden istifa etmesi ve paranın iade edilmesine ilişkin süreci değerlendiren Emre, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümlerine işaret etti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 12

Emre, kanunda etkin pişmanlıktan yararlanılması için elde edilen veya neden olunan menfaatin iki katının Hazine'ye yatırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 13

Ortaya koydukları iddiaların doğru kabul edilmesi durumunda Fatma Betül Sayan Kaya bakımından da aynı uygulamanın yapılması gerektiğini savundu.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 14

Yolsuzluk iddialarının siyasi ayrım yapılmadan soruşturulması gerektiğini ifade etti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 15

Emre, demokratik hukuk devletlerinde bu tür süreçlerin siyasi partilerin değil, hukuk kurumlarının sorumluluğunda olduğunu söyledi.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 16

Partisine konuyla ilgili çok sayıda kişinin ulaştığını belirten Emre, soruşturmayla bağlantılı kişiler arasında karşılıklı ihbarların yapıldığını ileri sürdü. Emre, şu ifadeleri kullandı:

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 17

"Birbirlerini yiyorlar, birbirlerini ihbar ediyorlar. Bizim tarafımızdan bir isim dile getirildiğinde o birçok açıdan kontrol edilmiş ve işlem yapılmadığı için açıklanmak durumunda kalınmıştır.”

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 18

“Burada yapılması gereken ayrım yapılmadan, şeffafça isimlerin açıklanması... Bakanlık, bakan yardımcılığı, milletvekilliği yapmış isimler var.”

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 19

“Bunları siz açıklayın, bize bırakmayın. 'Açıklayamıyoruz' diyorsanız, fon dolandırıcılığı karşısında biz kendi tespitlerimizi yapıp paylaşacağız."

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 20

Soruşturmayla ilgili bazı kişilerin kamuoyundan gizlendiğini ve haklarında gerekli işlemlerin yapılmadığını öne süren Emre, iktidarın bu isimleri kendisinin ortaya koyması gerektiğini savundu.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 21

Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki açıklamalarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 22

Emre, kendileri konuyu gündeme getirmeseydi yetkililerin bundan haberdar olup olmayacağının sorgulanması gerektiğini söyledi.

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Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın - Resim: 23

Emre, elde ettikleri bulguların kendilerine göre örgütlü suç iddiasına işaret ettiğini belirterek, kamu yetkisine sahip kişilerin vatandaşların dolandırılmasıyla ilişkilendirildiği bir tablo bulunduğunu öne sürdü.

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