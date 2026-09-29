Zeynel Emre'den iktidara son çağrı: Biz açıklamadan siz açıklayın

Emre, “Önümüzdeki günlerde yapacağımız başka bir toplantıda biz yine ulaştığımız isimlerle ilgili gerekli delillendirmeyi yaparsak açıklama yaparız. Ama madem siz samimi olarak bu işin aydınlanmasını istiyorsanız açıklayın" ifadelerini kullandı.