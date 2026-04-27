Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısının ardından partinin yeni yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı.

Yaklaşık yedi saat süren toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 4 Mayıs’tan itibaren sahada aktif çalışma dönemine geçeceklerini söyledi.

Emre, açıklamasında partiye yönelik girişimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, milli iradeye yönelik tehditlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

Emre alınan kararları şöyle açıkladı:

"Yeni bir hukuki destek ve izleme grubu oluşturacağız. Ve bir hukuki rehberlik ve raporlama, bunun iletişimini yapacağız vatandaşlarımızla. Biz bütün bu saldırılar karşısında gerek partinin yetkilileri gerek partinin seçmenleri, üyeleri büyük bir kararlılık ve bütünlük içerisinde, cesaretle bize karşı yürütülen ve ülkedeki esasında milli iradeye yönelik tehdide karşı, darbe girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

"En son gerçekleştirdiğimiz kurultay sonrasında parti yönetiminde diğer partilerle ilişkileri sağlayacak, görüşmeler ve iletişimi sağlayacak bir genel başkan yardımcılığı oluşturulmuştu. Biz bunu içinde bulunduğumuz dönem için önemsiyoruz çünkü burada farklı görüşlerin siyasette olduğu gibi yarışmasından ziyade, mevcut iktidarın, halk oyuyla iktidara gelen iktidarın halk oyuna rağmen gitmemek için direndiği bir dönemdeyiz. O nedenle Türkiye'de Cumhuriyete sahip çıkanların, demokrasinin varlığına inananların tüm siyasi partilerin bir arada ittifak içerisinde hareket etmesi önemli, bu kapsamda da bazı çalışmalar içerisinde olacağız."

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahaya iniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Mayıs günü itibariyle 81 ilde saha çalışmasına başlayacak. Bu kapsamda elbette ki yürüyen davalarda nöbet usulüyle, mecliste nöbet usulüyle arkadaşlarımız görevlerini gerçekleştirecekler ama Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı aday ofisindeki arkadaşlarımız sahadaki il ve ilçe başkanlıklarının koordinesiyle birlikte halkımızla buluşacağız ve ülkenin gerçeklerini anlatacağız. Yaşadıklarımızı birinci elden kendileriyle paylaşacağız."

"Sandıklarda görevli olarak 196.000 sandık görevlimiz var. Bu 196.000'in önemli bir kısmını güncelledik. 186.000'inin tekrar görev yapacak şekilde iletişime geçildi, görevlendirmeler yapıldı. Bunlar içerisinde de 106.000 sandık görevlisi kendi sandık saha bölgesi içerisinde görevlendirilen arkadaşlarla birlikte aktif bir şekilde saha çalışmasına katılacak. Ve bunun bir sonraki seçime kadar sürmesini hedefliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yüz binlerce görevlisiyle birlikte 81 ilde bir dahaki seçim ortamına kadar, ki biz bir an evvel seçimin gelmesi için de gerekli çalışmayı, çabayı sergilemeye devam edeceğiz, orada sandık görevlilerimizle birlikte, parti yetkililerimizle birlikte emanetin asıl sahibine gerçekleri anlatacağız."