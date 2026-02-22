Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin süreçte yeni bir adım atıldı. Adana Valiliği, Karalar hakkında yürütülen davanın görüldüğü İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne resmi yazı göndererek dosyanın son durumuna ilişkin bilgi talep etti.

Sözcü'den Ali Macit'in aktardığına göre, valilik tarafından gönderilen yazıda, İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Karalar hakkındaki soruşturma ve yargılamanın hangi aşamada olduğunun bildirilmesi istendi. Yazıda ayrıca isnat edilen suçlara ilişkin sürecin safahatı hakkında bilgi verilmesi talep edildi.

'Yargılama devam ediyor'

İstanbul 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Valiliği’ne 19 Şubat’ta cevap verdi.

Mahkeme, yazdığı cevapta, yargılamanın ilk duruşmasının hala bitmediğini belirterek, "Mahkememiz duruşmasının halen devam ettiği ve ilk celsenin henüz tamamlanmadığı, ayrıca 05/02/2026 tarihinde yapılan oturumda sanık hakkında yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmasına karar verilmiş olduğu hususu, Bilgilerinize rica olunur" cevabını verdi.