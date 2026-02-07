Zeydan Karalar göreve iadesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ANKA’ya konuşan Karalar, şunları dile getirdi:

"OLUMLU BİTECEĞİ KANAATİNİ TAŞIYORUM"

“Göreve iade edilmeme ihtimalini düşünmek istemiyorum. Ben arkadaşların neredeyse hepsinin özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyorum çünkü ben dinledim savunmalarının tamamını.

Sonuçta olumlu biteceği kanaatini taşıyorum”

NE OLMUŞTU?

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında mahkemenin tahliyesine karar verdiği Zeydan Karalar, cezaevinden çıkmasının ardından ilk açıklamasını yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasından sonra görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.