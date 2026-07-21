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Kaynak: Haber Merkezi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'den ayrılarak Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Gazeteci Hilal Köylü'nün aktardığı telefon görüşmesinde Karalar, CHP'de kalacağını net bir dille ifade etti.

54 yıldır CHP'li olduğunu belirten Karalar, kişilere bağlı bir siyaset anlayışını benimsemediğini vurgulayarak, siyasi mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Karalar, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." ifadelerini kullandı.