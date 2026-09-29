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Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akdeniz İklim Zirvesi kapsamında düzenlenen “Ortak Zorluklardan Bölgesel Eyleme: Akdeniz’de İş Birliğinin Güçlendirilmesi” başlıklı panelde konuştu. Karalar, aşırı sıcaklık, kuraklık ve su kıtlığı gibi sorunların kentler açısından giderek daha önemli bir gündem haline geldiğine dikkat çekerek, iklim dirençli kentler oluşturulmasında yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın ve bölgesel iş birliğinin önemini vurguladı.

AKDENİZ KENTLERİNİN ORTAK SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Akdeniz İklim Zirvesi, bölge kentlerinin iklim değişikliğiyle mücadelede karşı karşıya kaldığı ortak sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı önemli başlıklardan biriyle devam etti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen “Ortak Zorluklardan Bölgesel Eyleme: Akdeniz’de İş Birliğinin Güçlendirilmesi” başlıklı panelde, iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve bölgesel ölçekte geliştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Panele katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın iklim değişikliği karşısındaki mevcut sorunlarını ve belediye tarafından yürütülen çalışmaları aktardı.

ADANA’NIN GÜNDEMİNDE AŞIRI SICAKLIK, KURAKLIK VE SU KITLIĞI VAR

Karalar, konuşmasında Adana’nın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldığı temel sorunlara dikkat çekti.

Özellikle aşırı sıcaklık, kuraklık ve su kıtlığı gibi başlıkların kent yaşamını doğrudan etkileyen önemli meseleler arasında bulunduğunu belirten Karalar, bu alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında zirve katılımcılarına bilgi verdi.

İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığına, kentlerin altyapısından su kaynaklarına, tarımsal üretimden günlük yaşama kadar birçok alanı etkileyebildiğine dikkat çekilirken, yerel yönetimlerin bu değişimlere karşı hazırlıklı olması gerektiği mesajı öne çıktı.

“İKLİM DİRENÇLİ KENTLER İÇİN DAYANIŞMA ÖNEMLİ”

Zeydan Karalar, iklim değişikliğinin sınırları aşan bir sorun olduğuna işaret ederek, kentlerin tek başına yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bölgesel iş birliklerinin de önem taşıdığını ifade etti.

Karalar, panel kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, iklim dirençli kentler oluşturulabilmesi için yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kentlerin karşı karşıya kaldığı ortak sorunlara karşı deneyim paylaşımının, ortak projelerin ve bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekilen panelde, Akdeniz havzasındaki şehirlerin benzer iklim riskleriyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ADANA’NIN DENEYİMLERİ ZİRVEDE PAYLAŞILDI

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte aşırı sıcaklık, kuraklık ve su kıtlığına karşı yürütülen çalışmaların da panel kapsamında gündeme getirildiğini belirten Karalar, yerel yönetimlerin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve kentleri gelecekteki risklere hazırlamak konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Adana’nın iklim koşulları ve karşı karşıya kaldığı riskler üzerinden yapılan değerlendirmelerin, benzer sorunlarla mücadele eden diğer Akdeniz kentleri açısından da deneyim paylaşımına katkı sağlaması amaçlanıyor.

AKDENİZ İÇİN ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Zirvede öne çıkan başlıklardan biri de Akdeniz havzasındaki kentlerin ortak sorunlar karşısında birlikte hareket etmesi oldu.

İklim değişikliğinin etkilerinin farklı kentlerde benzer biçimlerde görülmesi, yerel yönetimler arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemini artırırken; su kaynaklarının korunması, aşırı sıcaklıkların etkilerinin azaltılması, kuraklıkla mücadele ve kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması gibi konuların önümüzdeki dönemde de gündemde olması bekleniyor.

Karalar, değerlendirmesinde Adana’dan başlayarak Akdeniz genelinde dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“ADANA’DAN AKDENİZ’E UZANAN BİR DAYANIŞMA”

Zeydan Karalar, zirve kapsamındaki paylaşımında iklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etme iradesinin sürdürülmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adana’dan Akdeniz’e uzanan bir dayanışmayla, iklim dirençli kentler için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Karalar’ın bu mesajı, iklim değişikliğine karşı yerel ölçekte yürütülen çalışmaların bölgesel iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerin devamı olarak öne çıktı.

KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN İKLİM POLİTİKALARI ÖNE ÇIKIYOR

Akdeniz İklim Zirvesi’nde yapılan değerlendirmeler, iklim değişikliğinin kent yönetimlerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle sıcaklık artışları, kuraklık ve su kaynakları üzerindeki baskının arttığı dönemlerde yerel yönetimlerin alacağı önlemler önem kazanırken, kentlerin yalnızca mevcut sorunlara müdahale etmesi değil, gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı da hazırlık yapması gerektiği vurgulanıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın zirvedeki açıklamaları da bu çerçevede, yerel yönetimler arası dayanışma, bölgesel iş birliği ve iklim dirençli kentlerin oluşturulması başlıklarını gündeme taşıdı.

Akdeniz havzasındaki kentlerin ortak sorunlarına ortak çözümler geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen zirvenin, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ve bölgesel ölçekte yeni iş birliklerinin geliştirilmesine zemin oluşturması hedefleniyor.