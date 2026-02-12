Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile beraber 5 ismin tahliye edilmesi hakkında savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Bir üst mahkeme, tahliye kararını usule uygun olarak savcılığın itirazı hakkında ret kararı verdi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı inceledi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının gerekçesini “yerinde bularak”, itirazın reddine karar verdi.

TAHLİYESİ KESİNLEŞEN DİĞER 5 İSİM

Tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişi şöyle: Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.