Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin süresi uzatıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın iki ay daha devam edeceği bildirildi. Alınan karar doğrultusunda Karalar’ın belediye başkanlığı görevine kısa vadede dönmesi mümkün olmayacak.

Karar, Karalar’ın tahliye edilmesinin ardından görevine iade edilmesi yönünde oluşan beklentilerin ardından geldi.

BELEDİYE YÖNETİMİ VEKALETEN SÜRÜYOR

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim sürecinin vekâleten yürütülmeye devam edeceği belirtildi.

Karara karşı idari yargı yoluna başvurulup başvurulmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TAHLİYE SONRASI GÖREV BEKLENTİSİ OLUŞMUŞTU

Zeydan Karalar, 5 Temmuz 2025’te Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmış, 8 Temmuz’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Yaklaşık yedi ay tutuklu kalan Karalar, 5 Şubat 2026’da mahkemenin ara kararıyla tahliye edilmişti.

Tahliye kararının ardından kamuoyunda Karalar’ın görevine iade edilmesi yönünde beklenti oluşmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı, devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden uzaklaştırma tedbirinin süresini iki ay daha uzatma kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim süreci vekâleten devam edecek. Karalar hakkında yürütülen yargı süreci ise sürüyor.