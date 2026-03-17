Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, görevden uzaklaştırılma kararının devam ettiğini açıkladı.

PROJE ONAYLANACAKTI, GENL MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Cezaevinde 212 gün yatmasıyla Adana’nın çok şey kaybettiğini ifade eden Karalar şunları aktardı:

Adanamızın esas önemli iki işi vardı. Adana ile ilgili. 65 milyon Euro hibe konuşuyorduk. Dünya Bankası’ndan deprem ile ilgili gelen para vardı. Orada kalan bir miktar paramız vardı. Biz ona bir proje yaptık. Proje beğenildi. İlgili bakanlığın genel müdürüyle de konuştuk. Tam onaylanacak aşamaya geldiğinde ben tutuklandım. Kısa süre sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki genel müdür görevden alındı.

O hibe Adana’ya gelmedi. Adana için 65 milyon Euro yaklaşık 4 milyar lira çok çok önemli bir paraydı. Yani sonuçta Adana kaybetti. Bir bakanın onayı kalmıştı. Bakanda çok şey yoktu aslında. Yani benim bildiğim kadarıyla ama artık ne olduysa 65 milyon Euro başka şehre gitti. Ben 12 yıldır belediye başkanıyım. İşleyişin tamamını en ince detayına kadar biliyorum. Başkanlığa vekalet eden arkadaşımız Allah var bu süreci de iyi yönetti. Ama 12 sene belediye başkanlığı yapan birisi gibi olmaz.”

"BAKANLIK SÜRECİ UZATTI"

Karalar göreve iade süreciyle ilgili ise şunları söyledi:

"9 Mart’ta İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden bir yazı geldi. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığım, tutuksuz yargılamamın devam ettiği belirtiliyor, sonuçta, göreve başlamam iki ay daha uzatılmış oldu. Yazıda, niçin göreve başlatılmadığıma ilişkin bir gerekçe koymuyor. Yani ‘Şu nedenle, bu nedenle 2 ay uzaklaştırdık’ demiyor.

Bence tutukluluk gerekçesi de ortadan kalktığı için artık yazmadılar ya da başka bir düşünceyle mi yazdılar onu tam bilmiyorum. Ama sonuç itibarıyla 2 ay daha uzaklaştırılmış oldum. Görevimize geri dönmeyi, bu işin çözülmesi gerektiğini hem söylüyoruz hem bekliyoruz. Çünkü Adana çok kaybetti.”