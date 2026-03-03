Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenen, yaklaşık 2 bin yıllık bronz “Mars heykeli” artık özel bir seyir platformu sayesinde ziyaretçilere çok daha yakından sunuluyor. Bereket ve gücü temsil eden bu önemli eser, müzede en dikkat çeken parçalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında Tarihi İpek Yolu üzerinde 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede yer alan heykelin detaylarını daha iyi görebilmek amacıyla yaklaşık 16 metrekarelik bir seyir platformu inşa edildi. 2 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki bu yapı, ziyaretçilerin heykelin altın ve gümüş kakmalı gözlerini yakından inceleme fırsatı veriyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede dünya sanat tarihi için değerli eserlerin bulunduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerden gelen olumlu geri bildirimleri aktaran Çomak, şöyle konuştu:

"Mars'ın kendi boyutlarında yapılmış dünyadaki tek bronz heykeli budur. Gözleri altın ve gümüşten yapılmıştır. Bir sütun üzerinde sergileniyor. Ziyaretçiler daha önce heykeli uzaktan görebiliyordu. Yaptığımız yaklaşık 16 metrekarelik seyir platformuyla artık daha yakından görüp ihtişamını keşfedebiliyorlar."

Çomak, platformun eş zamanlı yaklaşık 40 ziyaretçiyi taşıyabildiğini, toplamda 100 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Hatay’dan gelen ziyaretçi Selvi Ayhan, müzeyi üçüncü kez ziyaret ettiğini ifade ederek, önceki gezilerinde heykele yalnızca uzaktan bakabildiklerini, yeni seyir platformuyla eseri çok daha detaylı inceleyebildiklerini söyledi.

MARS HEYKELİ HAKKINDA

Savaşçı genç bir erkeği temsil eden heykelde özellikle bakışlar etkileyici bulunuyor. Miğfer takılı figürün kıvırcık ve hacimli saçları ortadan ayrılarak alın ve yüz çevresini sarıyor, ensesine kadar iniyor. Altın ve gümüş kakmalı göz bebeklerine sahip eserde yüz ifadesinde öfke ile kararlılık belirgin şekilde hissediliyor.