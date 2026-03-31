Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ



Zeugma Kültür ve Sanat Derneği TSM Korosu, Adana Portakal Çiçeği Festivali kapsamında 4-5 Nisan’da sahne alacak. Koro, Gaziantep’i Adana’da temsil edecek.



Gaziantep’in kültürel sanat topluluklarından Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Adana’da düzenlenecek etkinliklerde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine gerçekleştirilecek konser programı kapsamında koro, iki ayrı noktada sahne alacak.



Şef Zeliha Yoncuoğlu yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini Adana’nın eşsiz atmosferinde seslendirecek. “Adana’da Sanat Rüzgarı” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte müzik ve kültür bir araya gelecek.



İlk konser, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Adana Müzesi’nde düzenlenecek. İkinci konser ise 5 Nisan 2026 Pazar günü saat 16.00’da Adana Portakal Çiçeği Festivali kapsamında gerçekleştirilecek.



Gaziantep’in marka değeri yüksek kültür oluşumlarından biri olan Zeugma Kültür ve Sanat Derneği, şehir dışında gerçekleştirdiği konser ve etkinliklerle Gaziantep’in tanıtımına katkı sağlamaya devam ederken, yerel destek eksikliğine dikkat çekti.



Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat yaptığı sert açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’in adını Türkiye’nin farklı şehirlerinde gururla duyuruyoruz. Kendi imkânlarımızla, hiçbir beklenti olmadan bu şehrin kültürünü tanıtmak için mücadele ediyoruz. Ancak ne yazık ki Gaziantep’i temsil eden bir kültür derneği olarak Valilikten, belediye başkanlarından ve yerel kurumlardan bugüne kadar ciddi bir destek göremedik. Şehrin tanıtımını yapanlara sahip çıkılması gerekirken yalnız bırakılması düşündürücüdür. Gaziantep’in marka değerini yükseltmek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının görmezden gelinmesi kabul edilemez. Kültür ve sanatın gelişmesi için yerel yöneticilerin bu sorumluluğu artık görmesi ve somut destek vermesi gerekiyor.”

Koro Başkanı Behiye Çıbıkkol ise hazırlıkların titizlikle sürdüğünü ve Adana’da güçlü bir sahne performansı sunacaklarını belirtti.



Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserlerinin seslendirileceği konserlere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.