

Gaziantep / Mete Büyükmurat / Yeniçağ

Gaziantep’te sanat dolu bir akşam yaşandı. Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Aşka Dair Nağmeler” konseri, Şehitkamil Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Salonu dolduran sanatseverler, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle unutulmaz bir geceye tanıklık etti.



Gaziantep’te sanat dolu bir akşam yaşandı. Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Aşka Dair Nağmeler” konseri, Şehitkamil Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Salonu dolduran sanatseverler, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle unutulmaz bir geceye tanıklık etti.



Şef Nizamettin Safa yönetimindeki koro, klasikleşmiş eserleri titizlikle icra ederek dinleyicilerden tam not aldı. Solo performanslar ve koro bölümleri boyunca salonda zaman zaman duygusal, zaman zaman coşkulu anlar yaşanırken, eser aralarındaki alkışlar uzun süre dinmedi.



Konserin hazırlanmasında büyük emeği bulunan koro üyeleri sahne disiplini ve uyumlarıyla dikkat çekerken, repertuvarın zenginliği sanatseverlerin beğenisini topladı. Türk sanat müziğinin sevilen makam ve güfteleri eşliğinde gerçekleşen program, izleyicilere adeta nostaljik bir yolculuk yaşattı.

Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat, etkinlik sonunda yaptığı kısa değerlendirmede kültür ve sanat faaliyetlerinin toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağladığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Koro Başkanı Behiye Çıbıkkol da sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.



Gecenin sonunda, koro şefi Nizamettin Safa’ya emekleri ve başarılı yönetimi dolayısıyla Zeugma Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Büyükmurat ve Koro Başkanı Behiye Çıbıkkol tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Bu anlamlı an salondaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gece, sanatseverlerin ayakta alkışları eşliğinde sona ererken, katılımcılar uzun süre salondan ayrılmadı. Gaziantep’te müzikseverlerin hafızasında iz bırakan konser, şehrin kültür-sanat hayatına önemli bir renk kattı.