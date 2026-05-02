Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının ailesi, yakın dostları ve sevenleri törende bir araya gelerek Özer’e veda etti.
Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı
UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU
Edinilen bilgilere göre Tülay Özer, yaklaşık 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi görüyordu. Son 50 gün içerisinde ise akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumunun bir süre iyiye gittiği düşünülürken, ani gelişen bir beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Sanatçının oğlu Hakan Rizeli, cenaze töreninde yaptığı açıklamada yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:
"Annem, diyaliz hastasıydı ve uzun süredir devam eden bir rahatsızlığı vardı. Yaklaşık 10 sene kadardır diyaliz alıyordu. Son 50 gün içerisinde de akciğer enfeksiyonu ile hastanede yatıyordu. Toparlandı diye düşünürken ani gelişen bir durumla maalesef vefat etti. Şu anda gerçekten büyük şaşkınlık içindeyim."
“İNSANLARIN SEVGİSİNİ UNUTMUŞ GİBİYDİK”
Rizeli, annesiyle pandemi sürecinden bu yana birlikte yaşadıklarını belirterek, cenazeye gösterilen yoğun ilginin kendilerini duygulandırdığını ifade etti.
"Açıkçası hastane sürecinde iyileşmesini bekliyorduk. İyiye gidiyor gibiydi ama takdiri ilahi, ne olacağı belli olmuyor. Bu süreçte zamana ihtiyacımız olacak. Pandemiden beri annemle birlikte yaşıyordum. Sürekli birlikteydik. O süreçte insanların sevgisini unutmuş gibiydik. Ama bugün buradaki kalabalığı, onu sevenleri, arayanları görünce çok sevindik. Bu kadar sevenini bir arada görmek çok güzel. Allah rahmet eylesin."
SANAT CAMİASINDAN DUYGUSAL VEDA
Cenaze törenine katılan sanat dünyasının önemli isimleri de Tülay Özer hakkında duygusal açıklamalarda bulundu. Müzisyen Attila Atasoy, sanatçıyla olan yakın dostluğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Tülay Özer yakın bir arkadaşım, dostum, kardeşim ve bildiğim biriydi. Gerçekten de çok içten, yürekli, içi de dışı gibi olan, doğal, arkadaşları için her zaman bir iyilik timsaliydi. Onunla Marmaris'te yaşarken de çok güzel günlerimiz oldu. Uzun süredir bir rahatsızlığı vardı. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
Sanatçı Zafer Gündoğdu ise Özer’in müzikal kimliğine dikkat çekerek onun eşsiz bir ses rengine sahip olduğunu vurguladı:
"Kimsede olmayan bir ses rengine, bir okuyuş tarzına sahip bir isimdi. Kendine has bir üslubu, edası, söyleyiş şekli vardı. Bunun dışında kişilik ve insan olarak çok özel bir örnekti. O, baştan aşağı bir hanımefendiydi. Dost canlısı ve yürekli bir insandı. Benim de çok yakın bir arkadaşımdı. Kolay kolay yeri doldurmayacak bir sanatçıyı kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."
Törene katılan isimlerden Selami Şahin de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"Kalbi yüreği çok güzeldi, üzülmemek elde değil. Allah mekanını cennet eylesin, ateş düştüğü yeri yakar"
KARDEŞİ ZERRİN ÖZER TÖRENE KATILAMADI
Sanatçının kardeşi Zerrin Özer’in de cenaze töreni için alana geldiği ancak sağlık sorunları nedeniyle araç içinde beklediği ve törene katılamadan ayrıldığı öğrenildi. Bu durum sevenlerini ayrıca üzdü.
ZİNCİRLİKUYU’DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Tülay Özer’in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, sanatçının sevenleri gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
MÜZİK KARİYERİYLE İZ BIRAKTI
Tülay Özer, müziğe olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürerek 1972 yılında sahne hayatına adım attı. 1974 yılında ilk 45’liğini yayımlayan sanatçı, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle “İkimiz Bir Fidanız”, “Deli Etme Beni Aşk” ve “Büklüm Büklüm” gibi eserlerdeki yorumlarıyla hafızalara kazındı.
Sanat yaşamı boyunca birçok esere imza atan Özer, hem sesi hem de kişiliğiyle Türk müziğinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.