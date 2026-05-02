Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

MÜZİK KARİYERİYLE İZ BIRAKTI

Tülay Özer, müziğe olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürerek 1972 yılında sahne hayatına adım attı. 1974 yılında ilk 45’liğini yayımlayan sanatçı, güçlü yorumu ve kendine özgü tarzıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Özellikle “İkimiz Bir Fidanız”, “Deli Etme Beni Aşk” ve “Büklüm Büklüm” gibi eserlerdeki yorumlarıyla hafızalara kazındı.

Sanat yaşamı boyunca birçok esere imza atan Özer, hem sesi hem de kişiliğiyle Türk müziğinde iz bırakan isimler arasında yer aldı.