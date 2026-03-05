SÜPER Müzik, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Zerrin Özer’in albüm üzerindeki hakları kötü niyetli şekilde devralmaya çalıştığını ve şarkıların izinsiz olarak yayımlandığını öne sürmüştü.

Yaklaşık dört yıl süren yargılama sürecinin ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, dava konusu albümdeki eserlerin yapımcısının SÜPER Müzik olduğuna hükmetti.

Ayrıca Zerrin Özer ve Art Records LLC’nin söz konusu şarkıları dijital müzik platformları da dahil olmak üzere hiçbir mecrada izinsiz kullanmaması gerektiğine karar verildi.