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Siyah kostümüyle sahneye çıkan Özer, yarım asırlık sanat kariyerine rağmen ilk kez konser verecekmiş gibi hissettiğini söyledi.

Deneyimli sanatçı, "İnanılmaz heyecanlıyım. Hem korku hem de heyecan var. Kendimi sanki ilk kez sahneye çıkıyormuş gibi hissediyorum. Kıbrıs halkını çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Sanat yaşamında geride bıraktığı 50 yılı değerlendiren Özer, kariyerinin ilk dönemlerini amatörlük süreci olarak gördüğünü belirterek, "Ben aslında 40 yıl diyorum. Amatör yılları da ekleyince 50 yıl oluyor. Artık ben tarihim" sözleriyle dikkat çekti.

Bir süredir merak edilen sağlık durumuna da değinen ünlü sanatçı, "Çok iyiyim. Daha da iyi olacağım." diyerek hayranlarına moral verdi.

Unutulma korkusunu da samimi bir şekilde dile getiren Zerrin Özer, hayatının filme uyarlanması fikrine mesafeli yaklaştığını belirtti. Sanatçı, "Bu konuda çekimserim ama unutulmaktan çok korkuyorum. Kim olursa olsun unutulmak çok acı bir şey. Yine de Z kuşağının beni tanıyor olması beni mutlu ediyor" dedi.