Trabzonspor’da dikkat çeken bir çıkış yakalayan Felipe Augusto ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit’in, bordo mavili takımın Brezilyalı golcüsü için resmi teklif yaptı.
15 MİLYON EURO’LUK TEKLİF
22 yaşındaki futbolcu için Zenit’in Trabzonspor’a 15 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtildi.
Teklif paketinde ayrıca yaklaşık bonus maddelerinin de yer aldığı öğrenildi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Taraflar arasında resmi görüşmelerin başladığı aktarılırken Trabzonspor'un Zenit'ten 20 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında
TRABZONSPOR’DA 13 GOL ATTI
Geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 32 lig maçına çıkan Felipe Augusto, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.