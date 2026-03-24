Zenit Kulübü, Jhon Duran’ın Fenerbahçe hakkında söylediği iddia edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sosyal medyada, eski Fenerbahçeli futbolcunun Zenit TV’ye sarı-lacivertli kulüp aleyhine açıklamalar yaptığı öne sürülmüştü. Söz konusu iddialarda Duran'ın "Fenerbahçe amatörce yönetiliyordu. Tek amaçları Galatasaray'ı yenmekti. Süper Kupayı kazandıklarında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi kutlama yaptılar. Ben de kutlama yapıyormuş gibi davrandım." şeklinde Zenit TV'ye açıklama yaptığı öne sürülmüştü.

Ancak Zenit’in resmi X hesabından yapılan açıklamada, bu ifadelerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek “Asla yaşanmadı, yalan haber” denildi.