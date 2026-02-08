Dünyanın en pahalı otellerinde fiyatlar yıllar içerisinde yüksek seviyelere çıkıyor. Hatta Covid-19 virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen bu hotellerdeki fiyatlar artmaya devam etti.
Zenginlerin yeni tutkusu: Fahiş fiyatlı lüks otellere talep yağıyor
Ultra lüks otellerin oda başına geliri (RevPAR) 2025 senesinde yüzde 10,6 oranında artış göstererek, genel otel sektöründeki büyümenin üç katına yükseldi. Artan fiyatlara rağmen bu otellere rekor seviyede talep geliyor.Derleyen: Baran Yalçın
2025 yılında da rekor seviyeleri gören bu oteller, Oksijen terapisi, ses banyoları ve ileri sağlık uygulamaları sunan ultra lüks tesisleri, sektördeki genel yavaşlamaya rağmen yüksek talep gördü.
CoStar’ın aktardığı verilere göre, ultra lüks otellerin oda başına geliri (RevPAR) 2025’te yüzde 10,6 artarak, genel otel sektöründeki büyümenin üç katını aştı.
DOLULUK ORANLARI YÜKSELİŞTE
Ultra lüks bir odanın ortalama gecelik fiyatı yüzde 8 seviyesinin üzerine çıkarak 1.245 dolarla tüm zamanların en yüksek rakamını gördü. Doluluk oranları da yüzde 2,3 yükseldi.
PANDEMİDEKİ ARTIŞI BİLE GERİDE BIRAKTI
Seyahat danışmanlığı şirketi PC Agency’nin CEO’su Paul Charles, pandemi öncesinde bu fiyatların mümkün olmadığını, fakat bugün bu müşteri grubunun ne pahasına olursa olsun ödemeye hazır göründüğünü söyledi.
“RAHATLAMA ODASI TİTREŞİMLİ SES YATAKLARI”
Bvlgari Hotels & Resorts gibi markalar, fiyat artışlarını desteklemek amacıyla wellness yatırımlarını genişletiyor. Yeni otellerde hiperbarik oksijen terapisi, kuru flotasyon yatakları ve titreşimli ses yatakları gibi hizmetler veriliyor.
Paris’teki Bvlgari Oteli’nin gecelik fiyatları 1.400 Euro'dan başlarken, başkanlık süiti yoğun dönemlerde 17 bin 500 Euro'ya kadar yükseliyor. Milano’da açılan The Carlton Milan ise titreşimli ses yataklarıyla donatılmış “rahatlama odası” ve ileri cilt terapileriyle göze çarpıyor.
Otel sahipleri, serveti artan yüksek gelir grubuna dikkat çekerek, daha pahalı ama daha az sayıda müşteriyle çalışıyor. Borsalardaki yükselişin de bu hususta olumlu etkisi bulunuyor.