Türkiye'de zam tufanı devam ederken yurttaşların en çok şikayet ettiği ödeme kalemi faturalar oldu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Ender Mermerci, pahalılık isyanıyla gündeme geldi.

Gece Muhabiri'ne konuşan Mermerci, “Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız! Bu gidişat hayra alamet değil.” dedi.

'ŞOFÖRÜME MAHCUBUM'

Çalışanlarının yaşadığı geçim zorluğuna değinen Mermerci, market alışverişi sırasında şoföründen utandığını belirterek, “Bazen kendi şoförümün dahi yüzüne bakamıyorum” dedi.

'FABRİKA MI İŞLETİYORUZ?'

Yaşadığı eve gelen doğalgaz faturasını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü isim, şöyle konuştu: “Gelen faturalara bakınca sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız. Bu gidişat hayra alamet değil.”

'20 BİN LİRAYLA GEÇİNEMEM'

Mermerci, emekliye yapılan son zamdan sonra aylık ücret olan 20 bin lira ile geçinemeyeceğini söyledi.