Zendaya ve Tom Holland evlendi mi? Uzun süredir aşk yaşayan ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Dünyaca ünlü stil danışmanı Law Roach, kırmızı halıda yaptığı açıklamayla gizli nikah iddialarını doğruladı. İşte Hollywood kulislerini hareketlendiren o gelişmenin detayları...
Zendaya ve Tom Holland evlendi mi: Law Roach’tan şok eden gizli düğün itirafı
Zendaya ve Tom Holland evlendi mi? Ünlülerin stil danışmanı Law Roach, 2026 Actor Awards gecesinde "Düğün çoktan oldu, kaçırdınız" diyerek gizli nikahı itiraf etti. Nişan yüzüğü ve "nişanlım" düzeltmesiyle gündemden düşmeyen Spider-Man çiftinin gizli düğün iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı.Derleyen: Hava Demir
Hollywood’un en gözde çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun uzun yıllardır stil danışmanlığını yapan Law Roach, çiftin gizlice evlendiğini öne sürdü. Sosyal medyada ve Hollywood kulislerinde büyük yankı uyandıran bu açıklama, gizli nikah iddialarını yeniden alevlendirdi.
Düğün Zaten Oldu, Kaçırdınız
Roach, 2026 Actor Awards gecesinde kırmızı halıda yaptığı açıklamada, Access Hollywood’a konuşarak çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü stil danışmanı, çiftin evlilik durumuna dair sorulan soruya; “Düğün zaten oldu. Kaçırdınız” yanıtını verdi. Muhabirin ısrarı üzerine gülerek “bu çok doğru” demesi ise iddiaları daha da güçlendirdi.
Konuyla ilgili olarak çiftin temsilcilerine ulaşıldığı ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Ancak evlilik söylentileri aslında yeni değil. İşte süreci güçlendiren o detaylar:
Altın Alyans Detayı
Şubat ayında Zendaya’nın Beverly Hills’te sade bir altın alyansla görüntülenmesi dikkat çekmişti.
Pırlanta Yüzük
2025 Golden Globe Awards töreninde sol el yüzük parmağındaki gösterişli pırlanta yüzük, nişan iddialarını alevlendirmişti.
Tom Holland'ın "Nişanlım" Çıkışı
Holland, bir panelde Zendaya’dan “kız arkadaşım” diye bahsedilmesi üzerine araya girerek “Nişanlım” düzeltmesini yapmıştı.
AŞK HİKAYESİ 2016 YILINDA BAŞLADI
Zendaya ve Tom Holland, 2016 yılında Marvel yapımı “Spider-Man: Homecoming” filminin çekimleri sırasında tanıştı. Filmde Peter Parker ve MJ karakterlerine hayat veren ikili, set arkadaşlığını zamanla özel bir ilişkiye dönüştürdü.
İlişkilerine dair ilk söylentiler film sonrası dönemde ortaya çıktı. Ancak çift, uzun süre haklarında çıkan iddialara yanıt vermedi. 2021 yılında birlikte görüntülenmeleriyle ilişkileri kamuoyuna yansıdı. Bu tarihten sonra zaman zaman birlikte etkinliklere katılan ikili, yine de özel yaşamlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak sürdürdü.