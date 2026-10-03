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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, Zen Pırlanta sahiplerine örgüt adına yurt dışı menşeli telefon numaralarından yağma amacıyla tehdit mesajları gönderildiği belirlendi.

KALDIĞI OTELE KADAR GİTTİLER

Erdinç’in aktardığına göre, müşteki Mehmet Diribaş’ın kaldığı otele giden örgüt üyeleri, otel görevlisine Diribaş’ın kişisel bilgilerini vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştı. Aynı sırada Diribaş’ın telefonuna da tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

Aynı zaman diliminde Diribaş’ın telefonuna da yurt dışı menşeli numaralar üzerinden tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma iddialarına ilişkin örgütsel nitelikte yazışmalar tespit edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.