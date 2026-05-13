ZELENSKİY’NİN "PEKİN" BEKLENTİSİ: SAVAŞ ÇİN MASASINDA MI BİTECEK?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bükreş’te düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, barış için rotayı Asya’ya kırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmelere değinen Zelenskiy, bu zirvenin Ukrayna’daki savaşı bitirecek nihai hamlelerden biri olmasını umduklarını dile getirdi.

Zelenskiy, ABD tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, "Başkan Trump Çin'deyken, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü bu haksız savaşın sona erdirilmesi meselesinin en üst düzeyde ele alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA VE NATO DAHA GÜÇLÜ OLMALI"

Zelenskiy, konuşmasında sadece diplomasiye değil, askeri hazırlığa da dikkat çekti. Rusya’dan gelebilecek hibrit ve doğrudan tehditlere karşı Avrupa ve NATO’nun savunma mimarisini güçlendirmesi gerektiğini savunan Ukrayna lideri, müttefiklere "birlik ve güç" mesajı verdi.

GÖZLER TÜRKİYE’DEKİ TARİHÎ ZİRVEDE: TEMMUZ 2026 ANKARA

Ukrayna lideri, konuşmasında Türkiye’nin stratejik rolüne de özel bir parantez açtı. Temmuz 2026’da Türkiye’de gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'ni anımsatan Zelenskiy, bu buluşmanın tüm Avrupa-Atlantik dünyası için "olumlu bir kırılma noktası" olması gerektiğini söyledi. “Sizler güçlü müttefiklersiniz ve bu zirvenin tüm Avrupa-Atlantik topluluğuna olumlu sinyaller göndermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.