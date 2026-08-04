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Kaynak: AA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Oleksandr Poklad ile çalışma ofisinde bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, SBU’nun Rusya’ya yönelik devam eden faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi aldığını aktardı.

Operasyonların sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Zelenskiy, güvenlik biriminin yürüttüğü çalışmaların başarılı ilerlediğini belirterek, yeni operasyon planlarına da onay verdiğini ifade etti.

Ukrayna lideri ayrıca, SBU bünyesinde görev yapan bazı yetkililerin görevden alınacağını ve bu sürecin Geçici Başkan Oleksandr Poklad tarafından yürütüleceğini kaydetti.