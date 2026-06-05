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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik açık mektup yayımladı. Zelenskiy, mektubunda Putin’in Rusya’da iktidara geldiği ilk yıllarda Ukrayna’da olumlu karşılandığını ancak bu tablonun artık geride kaldığını ifade etti.

Zelenskiy, 26 yıldan fazla süre önce Putin’in Rusya’da iktidara geldiğinde Ukrayna’daki birçok kişinin ona olumlu baktığını belirterek, “Gerçekten de durum buydu. Ama bu artık geçmişte kaldı” dedi.

Ukraynalıların bugün farklı bir noktada olduğunu söyleyen Zelenskiy, Ukrayna’nın uzun menzilli dronlarının kapasitesine dikkat çekti.

Zelenskiy, açık mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi, Ukraynalıların ezici çoğunluğu, uzun menzilli dronlarımızın, St. Petersburg’daki forumunuzun açılışına 1.000 kilometreden fazla bir mesafeyi kat ederek ‘misafir’ olmasından olumlu bir şekilde bahsediyor. Oldukça iyi bildiğiniz gibi, o mesafe bizimkilerin sınırı değil.”