ABD, Trump'ın emriyle Venezuela'ya saldırdı. ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırarak New York'a getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’de gerçekleştirdiği basın toplantısında yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu.

'ABD BUNDAN SONRA NE YAPACAĞINI BİLİYOR'

Basın toplantısının en dikkat çekici anı, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanarak esir alınmasına dair gelen soru oldu. Zelenski, bu operasyonu küresel ölçekteki diğer otoriter yapılar için bir emsal olarak göstererek şu ifadeleri kullandı:



"Ne diyebilirim ki? Eğer diktatörlerle böyle olabiliyorsa, Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra ne yapacağını biliyor demektir."

Bu sözler, uluslararası kamuoyunda Ukrayna’nın Rusya karşısındaki beklentilerinin ve ABD’nin sert güç kullanımına yönelik bakış açısının bir yansıması olarak yorumlandı.

SON VİRAJ

Paris'te düzenlenecek zirvede ABD heyetiyle de bir araya geleceklerini kaydeden Ukrayna lideri, güvenlik garantilerine dair belgelerin bu toplantıda nihai formuna kavuşacağını belirtti. Paris’teki temasların bir veya iki gün sürebileceğini ifade eden Zelenski, asıl hedeflerinin Ocak ayı bitmeden ABD’de tüm liderlerin katılımıyla barış planını netleştirmek olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın yeni dönem yol haritasını değerlendirdi. Avrupa heyetleriyle güvenlik garantileri üzerine yürütülen temasların sürdüğünü belirten Zelenski, Ocak ayının diplomasi açısından bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Zelenski'nin açıkladığı kritik takvim ise şöyle şekilleniyor:

5 Ocak: Müttefik ülkelerin genelkurmay başkanları güvenlik garantilerini görüşmek üzere toplanacak.

6 Ocak: Paris’te "Gönüllüler Koalisyonu" liderler zirvesi gerçekleştirilecek.

Ocak Sonu: ABD’de geniş kapsamlı bir liderler zirvesinin düzenlenmesi hedefleniyor.