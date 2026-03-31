Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Politico’ya verdiği röportajda, “Ukrayna’nın Karadeniz ablukasını kırmadaki başarısı, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yardımcı olabilecek bir uzmanlık sağlıyor. Bu yeteneklerimizi paylaşabileceğimizi gündeme getirdik. Enerji krizi tüm dünya için acil ve ciddi bir konu” ifadelerini kullandı.

BOĞAZDAKİ GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı ABD-İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin geçişine kapatmıştı.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail operasyonları sonrası, İran hem İsrail hem de ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde karşılık verdi. Bu süreçte, dönemin İran lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.