Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya’nın hava saldırılarının sürdüğünü belirterek, bu saldırılara karşı müttefiklerle daha güçlü işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Zelenskiy, Rus ordusunun son 24 saat içinde Ukrayna’nın farklı bölgelerini hedef aldığını ifade etti.

Dnipro kentinde düzenlenen füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zelenskiy, Zaporijya ve Çerkasi bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna’nın mevcut şartlarda en büyük ihtiyacının hava savunma sistemleri olduğunu belirten Zelenskiy, “Ukrayna’nın şu anki en büyük diplomatik önceliği hava savunması işbirliğidir. Her gün hava savunması için füzelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Rusya’nın her gün şehirleri hedef aldığını kaydetti.

AVRUPA İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Zelenskiy, ülkesinin hava savunma kapasitesini artırmak için Avrupa ülkeleriyle temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda Almanya ve Norveç ile anlaşmalar yapıldığını aktaran Zelenskiy, insansız hava araçları ve ortak üretim alanlarında da yeni işbirliklerinin gündemde olduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri, Avrupa ile yürütülen çalışmalar sonucunda ülkesinin savunma kapasitesinin daha da güçlendirileceğini sözlerine ekledi.