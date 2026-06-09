Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, diplomatik temaslarda bulunmak üzere gittiği Estonya'nın başkenti Tallin'de, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi. İki lider, gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyerek savaşın geleceği ve yürütülen diplomasi trafiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"AMERİKA DİPLOMATİK SÜREÇLERE AKTİF OLARAK KATILMAYA HAZIR"

Savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen uluslararası çalışmalara değinen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefon üzerinden kritik bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsattı.

Bu görüşmede barış için atılması gereken adımları ve yapılması planlanan müzakereleri detaylıca ele aldıklarını belirten Ukrayna lideri, Washington yönetiminin diplomatik süreçlerde aktif rol oynamaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Ancak Zelenskiy, kurulacak masada Avrupa'nın ağırlığının hissettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"NEDEN AVRUPA? ÇÜNKÜ BURASI BİZİM TOPRAĞIMIZ"

Olası bir ateşkesin kalıcı ve adil olabilmesi için Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın liderler düzeyinde kapsamlı bir zirve gerçekleştirmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, Avrupa'nın masadaki rolünü şu sözlerle vurguladı:

"Avrupa'nın bu müzakerelerde gerçek ve güçlü bir sesle karar alma süreçlerinde yer almasına ihtiyaç var. Neden mi Avrupa? Çünkü Avrupa'dayız, cevap bu. Çünkü burası bizim toprağımız, burası bizim kıtamız, her halükarda yarın güvenli bir yaşamın olacağından emin olmalıyız."

"HAZİRAN VE TEMMUZ AYLARI ÇOK ŞEY BELİRLEYEBİLİR"

Önümüzdeki dönemin stratejik açıdan kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi ile Türkiye'de gerçekleştirilecek tarihi NATO Zirvesi'nin Ukrayna'nın geleceği açısından belirleyici bir rol oynayacağını ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası topluma seslenerek, "Bu yılın haziran ve temmuz ayları çok şey belirleyebilir" uyarısında bulundu ve müttefiklerin kararlı duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.