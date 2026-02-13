Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026) kapsamında Almanya’da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile birlikte ülkenin güneyinde faaliyet gösteren bir dron üretim tesisini ziyaret etti.

ORTAK ÜRETİM TESİSİ

Münih yakınlarındaki tesiste, Alman dron üreticisi Quantum Systems ile Ukraynalı Frontline Robotics şirketlerinin ortak girişimi olan Quantum Frontline Industries (QFI) tarafından yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.

Pistorius, burada üretilen sistemlerin doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulacağını belirterek, platformların hem keşif hem de muharip görevlerde etkin rol üstleneceğini söyledi.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Zelenskiy ise savunma sanayisindeki bu ortaklığın türünün ilk örneği olduğunu ifade ederek, teknoloji transferi ve ortak üretimin Ukrayna’nın savunma kapasitesi açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Ukrayna’nın Avrupa’da ortak üretim hatları kurmak için uzun süredir çalıştığını dile getiren Zelenskiy, yıl sonuna kadar Ukrayna dronları üreten 10 ortak girişim kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

Aralık 2025’te “Build with Ukraine” girişimi kapsamında temelleri atılan tesiste yaklaşık 50 kişi görev yapıyor. Çalışanların 30’dan fazlasını Ukraynalı uzmanlar oluştururken, fabrikada doğrudan cephe hattında kullanılmak üzere yılda 10 bin dron üretilmesi planlanıyor.