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Kaynak: AA

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Moskova’daki bir rafineriye yönelik operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ukrayna sınırına yaklaşık 500 kilometre mesafedeki tesisin vurulduğunu belirten Zelenskiy, “Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarının etkisi bu kez Moskova çevresinde hissedildi.” ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava operasyonlarına karşı “adil bir karşılık” olduğunu savunan Zelenskiy, savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun gece saatlerinde 2 “İskender-M” tipi balistik füze ve 132 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin 114 İHA’yı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi, saldırılar nedeniyle Harkiv ve Sumi bölgelerinde 3’ü çocuk olmak üzere 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rus tarafında ise Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kapotnya’daki Moskova Petrol Rafinerisi tesisinin İHA saldırısı sonucu hasar gördüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı da Moskova dahil çeşitli bölgelerde 170’ten fazla İHA’nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırılar nedeniyle Moskova’daki bazı havalimanlarında geçici kısıtlamalar uygulanırken, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı daha sonra bu kısıtlamaların bir kısmının kaldırıldığını açıkladı. Moskova Petrol Rafinerisi’nin, başkent bölgesindeki önemli yakıt üretim tesislerinden biri olduğu belirtildi.