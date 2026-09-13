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Kaynak: İHA

Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu hafta Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun hafta içinde Ukrayna'ya önemli bölümü jet motorlu​​​​​​​ "Şahed" tipi İHA'lardan oluşan 2 bin 100 İHA fırlattığını belirten Zelenskiy, bunların ülke ekonomisini yıkmak ve insanların hayatlarını yok etmek amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca yaklaşık 1700 güdümlü hava bombası ve çeşitli tiplerde 78 füze kullandığını aktardı.

Bu gece ve sabah enerji altyapısına, Ukrayna Demir Yollarına, işletmelere ve konutlara saldırılar düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, Odesa'nın da füzeler ve İHA'larla hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna-Polonya sınırı yakınlarında bir trenin lokomotifini ve bir akaryakıt istasyonunu İHA'larla hedef aldığını bildirdi.