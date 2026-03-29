Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Orta Doğu’daki ABD güçlerini hedef almasına yardımcı olmak için İran ile istihbarat paylaşımı yaptığını söyledi.

RUSYA-İRAN İŞBİRLİĞİ

Zelenskiy, Katar'da düzenlediği bir mülakatta, Rusya’nın İranlılara bilgi sağladığını ve bunun Rusya’nın çıkarlarına uygun olduğunu belirtti. 'İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar' ifadelerini kullanan Zelenskiy, bu iş birliğinin savaşta önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna istihbaratına ait bir raporda Rus uydularının Suudi Arabistan'daki önemli askeri üslerin görüntülerini aldığına dikkat çekti.

HAZIRLIKLARIN GÖSTERGESİ

Zelenskiy, Rusya’nın belirli noktalardan art arda görüntü almasının bir saldırı planına işaret ettiğini belirtti. 'Eğer üçüncü kez görüntü alıyorlarsa, bu, bir ya da iki gün içinde saldıracakları anlamına gelir' dedi. Ayrıca, Rusya'nın Orta Doğu'daki savaşın uzamasını istediğine dair inancını dile getirdi ve Putin’in bu durumdan yararlandığını açıkladı. Zelenskiy, müzakerelerin Türkiye veya İsviçre’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilebileceğini belirterek, Rusya ve Belarus haricindeki her ülkede görüşmelere katılmaya hazır olduklarını ifade etti.