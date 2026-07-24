Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın, Kiev bölgesine füzeli saldırı düzenlediğini belirtti. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktaran Zelenskiy, saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, Kiev bölgesine bugün yapılan saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Rusya'nın ayrıca, Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrini güdümlü bombalarla hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin yaralandığını belirtti.