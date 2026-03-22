Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarının bilançosunu paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hava saldırılarının yoğunluğuna dikkat çekti.

SALDIRILARDA GÜDÜMLÜ BOMBALAR ÖNE ÇIKTI

Zelenskiy’nin verdiği bilgilere göre Rus ordusu, bir hafta içinde yaklaşık 1550 insansız hava aracı ve 1260’tan fazla güdümlü bomba kullandı. Ayrıca bu süreçte iki füze saldırısı da gerçekleştirildi.

Zelenskiy, son dönemde Rusya’ya yönelik bazı yaptırımların kısmen gevşetildiğini belirterek bunun savaşın seyrine etkisine işaret etti. Rusya’nın elde ettiği gelirlerin, ülkeye hareket alanı sağladığını savundu.

Ukrayna lideri açıklamasında, uluslararası toplumun baskıyı sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak yaptırımların etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.