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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına "adil ve isabetli" şekilde karşılık vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Zelenski, Rusya'nın Stavropol bölgesinde bulunan üç petrol rafineresinin vurulduğunu, aynı bölgedeki bir yakıt tesisinin de hedef alındığını duyurdu.

“3 TANKERE SALDIRI DÜZENLEDİK”

Zelenski, Karadeniz'de Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen üç tankere de saldırı düzenlediklerini ifade etti. Açıklamasında, "Bu savaşın sona ermesi gerektiği algısının Rusya'da yayılmasını sağlayan tüm birliklerimize teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.

SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ukrayna lideri, açıklamasıyla birlikte söz konusu saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Rusya'dan ise Zelenski'nin açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.