Kaynak: AA

Zelenski, Kiev'de resmi temaslarda bulunan İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında ticari gemi trafiğinin durdurulması hakkında konuşan Zelenski, Rus ordusunun ülkesine giden tüm gemilere yönelik saldırılar düzenlediğini ifade etti.

“TAHIL KORİDORUMUZU KAPATMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR”

Dünden itibaren hiçbir geminin Ukrayna giremediğini aktaran Zelenski, "(Ruslar) Tahıl Koridorumuzu kapatmak için her şeyi yapacaklar." açıklamasında bulundu.

“ÜÇLÜ GÖRÜŞMELERİ YAPMALIYIZ"

Zelenski, açıklamasının devamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü hatırlattı. .



Görüşmede savaşın sona erdirilmesi için diplomasi sürecinin daha etkili hale getirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenski, ABD tarafının daha sonra Rusya'nın temsilcileriyle görüşme yapabileceğini ifade etti.

ABD-Ukrayna-Rusya arasında daha önce yapılan üçlü görüşmelerin devam etmesi için yoğun çalışma yapılması gerektiğini kaydederek, "Bana göre üçlü bir görüşme yapılacak. Elbette tüm bunları sonbahara kadar yapmalıyız." dedi.

“RUSYA’DA EK SEFERBERLİK HAZIRLIYOR”

Savaşın müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini söyleyen Zelenski, “Bu bir önceliktir ve ben buna odaklanmış durumdayım. Karşımızda kimin olduğunu siz de ben de anlıyoruz. Çünkü Rusya'nın her zaman aradığı alternatif yol, savaş ve seferberliğin artırılmasıdır." İfadelerine yer verdi.

İrlanda Başbakanı Martin ile yaptıkları ikili görüşmede, Rusya'dan gelen tehditleri de ele aldıklarını ifade eden Zelenski, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'ya yeni saldırılar hazırlıyor. Bizim görüşümüze göre (Putin) Rusya'da ek seferberlik hazırlıyor, savaşın genişletilmesi için hazırlık yapıyor." sözlerini iletti.