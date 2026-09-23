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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la burada yaptığı ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump'la görüşmesindeki bazı ayrıntılar hakkında bilgi veren Zelenski, savaşın en kısa süre içerisinde bitirilmesi gerektiğini belirterek "Bence hepimizin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

LİDERLERİN BİR ARAYA GELMESİ VURGUSU

Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için liderlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu aktaran Zelenski, Trump'ın, ABD-Rusya-Ukrayna liderlerinin zirvesi için bir çalışma yapabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, böylesi bir görüşmenin düzenlenmesi durumunda, üç ülke liderinin savaşla ilgili en önemli konuları ele alabileceğini savunarak "Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş kapsamında bir enerji ateşkesinin sağlanması konusunu da görüşmede ele aldıklarını aktaran Zelenski, "(Rusya'nın) Enerji sektörümüzü hedef almadıkları sürece enerji ateşkesine hazırız." ifadesini kullandı.

Zelenski, söz konusu ateşkesin sağlanabilmesi için Ukrayna'nın tekliflerinin ABD tarafından Rusya'ya iletileceğini bildirdi.

Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin üretilmesi için ABD'den daha önce ilgili lisansı talep ettiklerini anımsatan Zelenski, konuya ilişkin ABD'nin ilgili yetkilileriyle çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.