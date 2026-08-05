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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun, hükümetin ve güvenlik birimlerinin yetkilileriyle bir araya gelerek cephedeki son gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Donetsk bölgesinde Konstantinivka ve Slovyansk şehirleri yönündeki cephe hattında Ukrayna ordusunun atması gereken adımları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personelle ilgili konuları görüştüklerini aktaran Zelenski, Ukrayna'daki altyapının Rus saldırılarından korunması yönünde ek tedbirlerin uygulanması gibi hususları da ele aldıklarını kaydetti.

“FÜZE SAYISI 3 KAT AZALDI”

Müttefik ülkelerden Ukrayna'ya hava savunma sistemi için gereken füzelerin tedarikinin önemli ölçüde azaldığına işaret eden Zelenski, "Hava savunması için tedarik edilen füze sayısı 2025'e kıyasla 3 kat azaldı. Sadece bu yazdan değil, 2026'nın ilk yarısının tüm dönemlerinden bahsediyoruz. Müttefiklerin füzeleri var." İfadelerine yer verdi. Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini kaydeden Zelenski, "Saldırgan için savaşın uzamasının bedeli artacak." dedi.