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Kaynak: AA

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya'nın Saratov bölgesi ile Rusya'ya bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinde yer alan petrol rafinerilerine saldırdıklarını aktaran Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti.

Zelenski, hedef aldıkları petrol rafinelerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 800 ila 1500 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki hedeflere de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, "Ruslar, bu savaşı kendi devletlerinin yürüttüğünü hissetmelidir." yorumunda bulundu.

Zelenski ayrıca saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü paylaştı.